SP deve chegar a 100 mil casos de Covid neste mês, diz governo estadual

O número de casos de Covid-19 chegou a 47.719 no estado de São Paulo, com 3.949 mortes, segundo anunciou o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (12). O cenário projetado pelo governo estadual aponta que até o final de maio SP deve ter 100 mil infectados.

No dia anterior, foi divulgada a morte da quarta criança em decorrência da doença -ela tinha quatro anos de idade e residia em Francisco Morato (Grande São Paulo).

No estado de São Paulo, a taxa de ocupação de leitos de UTIs está em 69,1%. Na Grande São Paulo, o índice chegou a 85,7%. A queda de 3,9 pontos percentuais em relação a esta segunda-feira, quando estava em 89,6%, se deve à entrada de cerca de 100 novos leitos no sistema.Estão internados em leitos de UTI 3.818 pacientes; outros 6.083 ocupam enfermarias.

O conselho municipalista, do qual fazem parte 16 prefeitos das cidades-sede das regiões administrativas, além de secretários estaduais, fez a primeira reunião nesta segunda-feira.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, Marco Vinholi, o encontro discutiu os planos regionais que os municípios produzirão para o retorno gradual das atividades econômicas, assim que houver um sinal verde da Saúde, através do Centro de Contingência do Coronavírus.

Com o avanço da doença e a queda nas taxas de isolamento social do interior e da Grande São Paulo -47,8% e 49%, respectivamente-, o relaxamento das medidas de distanciamento fica cada vez mais distante da realidade dos paulistas.

Além da gravidade da situação na capital paulista e região metropolitana, o interior do estado preocupa as autoridades.

Na última semana de abril, 40 novas cidades apresentavam casos; em 1ª de maio, a doença já era registrada em 85 novos municípios. Atualmente, 65,73% (424 municípios) do território paulista tem casos de Covid-19 e 186 cidades paulistas registram óbitos.

O levantamento também aponta que há infectados em todas as cidades de mais de 70 mil habitantes e a doença avança para as cidades menores.Em relação às mortes, no dia 1º de abril, 16 cidades tinham registros; em 1º de maio eram 151 e no dia 10, 177 -aumento de 18,5% em dez dias.

Fonte: Notícias ao Minuto/ Foto: Reuters