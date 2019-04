SEST SENAT promove ação para caminhoneiros em todo Brasil

Na Semana Mundial da Saúde, os motoristas de caminhão vão receber atendimento em saúde bucal, cuidados com a coluna e nutrição, além de dicas para melhorar a qualidade de vida

De 7 a 12 de abril, equipes técnicas do SEST SENAT estarão em mais de 70 pontos de concentração de caminhoneiros, como postos de combustíveis, terminais de cargas e centros de distribuição, próximos a rodovias de todos o país.

Os motoristas de caminhão vão receber atendimentos de saúde bucal, aferição de pressão arterial, aulas de alongamento e orientações para prevenir doenças da coluna. Eles também terão acesso a informações sobre alimentação saudável e sobre os riscos do uso de álcool e drogas.

Com o tema “Quando eu pego a estrada, quem acelera é o Brasil”, a iniciativa tem o objetivo de incentivar os caminhoneiros a cuidar da saúde e da qualidade de vida.

Atendimento gratuito

“Nós damos grande atenção aos caminhoneiros. Como passam a maior parte do tempo nas rodovias, eles têm mais dificuldade de cuidar da saúde. Por isso, o SEST SENAT desenvolve campanhas e oferece atendimento diferenciado em suas Unidades Operacionais”, afirma o presidente da CNT, Vander Costa.

A diretora-executiva nacional do SEST SENAT, Nicole Goulart, lembra que a instituição tem 148 unidades espalhadas pelo Brasil e ressalta que todos os serviços são gratuitos.

O SEST SENAT oferece atendimento de saúde nas áreas de odontologia, fisioterapia, psicologia e nutrição, além de centenas de cursos de formação e capacitação profissional, atividades culturais, esportivas e de lazer. Todos esses serviços estão disponíveis gratuitamente para os trabalhadores do transporte e seus familiares.

Orientações para despoluir

Nos 70 locais da ação que será realizada semana que vem, também serão realizadas avaliações veiculares de caminhões – dentro do Despoluir – Programa Ambiental do Transporte, desenvolvido pelo SEST SENAT, com o apoio da CNT – Confederação Nacional do Transporte.

O programa verifica se as emissões de poluentes estão de acordo com as normas ambientais e orienta os motoristas sobre a necessidade da manutenção preventiva. Também estão previstas ações socioeducativas do Programa CNT SEST SENAT de Prevenção de Acidentes, com as vans que estão percorrendo o país levando orientações sobre saúde e trânsito seguro aos trabalhadores do transporte.

Para saber onde as equipes móveis do SEST SENAT estarão de 7 a 12 de abril, acesse: www.sestsenat.org.br

Fonte: Assessoria de Imprensa do SEST SENAT / Foto: Divulgação