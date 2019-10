Série de vídeos do TSE traz informações sobre as Eleições Municipais de 2020

Está disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no YouTube a série completa de vídeos que traz informações sobre as próximas eleições municipais, marcadas para o dia 4 de outubro de 2020.

Com o objetivo de esclarecer os eleitores sobre a importância de escolher seus representantes, a série explica, por exemplo, as funções exercidas por um prefeito e por um vereador.

A narrativa didática trata das principais diferenças entre eleições gerais e eleições municipais, e também mostra caminhos para que o cidadão possa fiscalizar o mandato daqueles que foram eleitos para representar o povo no Parlamento e no Poder Executivo.

Além disso, para chegar em 2020 com tudo pronto para ir às urnas, a série traz esclarecimentos ao eleitor para a regularização do título. “Falta apenas um ano para as próximas eleições. É importante começar cedo esse trabalho informativo. São vídeos curtos, com linguagem simples e direta, para alcançar eleitores de todas as idades”, afirma a coordenadora de Rádio e TV do TSE, Ana Paula Ergang.

A série

Produzida pelo Núcleo de Rádio e TV da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral (Ascom/TSE), a série conta com cinco vídeos que, além de estarem no YouTube, também podem ser conferidos ao longo da programação da TV Justiça e nas redes sociais do TSE.

Confira a série completa Eleições 2020.

Fonte: TSE / Foto: Pedro França/Agência Senado