Sérgio Moro confirma desligamento do Ministério da Justiça

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reprodução

O ministro da Justiça e de Segurança Pública, Sergio Moro, confirmou que se desligará do governo Jair Bolsonaro. A decisão ocorre após o presidente da República ter exonerado, nesta sexta-feira (24), o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, sem aviso e concordância do ex-juiz federal.

Ao anunciar a saída, Moro acusou Bolsonaro de querer interferir politicamente na Polícia Federal, e que ele não pode aceitar. “O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no STF e que a troca seria oportuna na Polícia Federal por esse motivo“, disse.

Bolsonaro havia falado sobre a intenção de trocar o chefe da PF, na última quinta-feira (23). Moro se mostrou contra e afirmou que, se a exoneração fosse confirmada, ele também deixaria o cargo. O que se confirmou em pronunciamento feito pelo ministro no final da manhã desta sexta.

Essa é a segunda grande baixa do Governo Bolsonaro em menos de 10 dias, na última semana o ex Ministro da Saúde, Henrique Mandetta também deixou o cargo.

*Com informações, Correio Braziliense