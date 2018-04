Senador Aécio Neves sente mal-estar e é internado em hospital de Brasília

Após sentir um mal-estar, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) foi internado no Hospital Sanata Lúcia, na capital federal, nesta quinta-feira (12), segundo fontes ligadas ao político. As informações são do site Metrópoles.

A assessoria o tucano, no entanto, se pronunciou e disse que ele está bem e foi à unidade de saúde apenas para realizar alguns exames.

O hospital foi procurado, mas ainda não divulgou qualquer comunicado.

A denúncia contra o Aécio, por corrupção passiva e obstrução da Lava Jato, será analisada pelos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), na próxima terça-feira (17).

A decisão de pautar o inquérito foi do relator do caso na Corte, ministro Marco Aurélio Mello. Além dele, formam a Primeira Turma os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux.

Na denúncia oferecida ao STF, a Procuradoria Geral da República (PGR) acusa o tucano de solicitar R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, um dos delatores da JBS.

A irmã do parlamentar, Andrea Neves, o primo de Aécio, Frederico Pacheco, e Mendherson Souza Lima, ex-assessor do senador Zezé Perrela (PMDB-MG), também foram denunciados.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Adriano Machado / Reuters