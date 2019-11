Semana Internacional do Café – Destaques da Programação do 2° dia (21/11)

Evento que reúne todos os atores da cadeia produtiva do café, no Expominas, em Belo Horizonte, tem extensa programação nesta quinta-feira.

Encontros IWCA Leadership Summit: Latin America & Caribean

(Aliança Internacional das Mulheres do Café)

8h-17h – Sala encontros

Painéis, debates, sessões de cupping, rodadas de negócios internacionais

Premiação Nespresso

8h-11h30 – Grande auditório

(Premiação do Programa AAA e debate sobre cadeia de valor)

Minas Coffee Origins – Summit 2019

9h-13h – Sala conexão

(6 Painéis sobre origens controladas, vinificação do café e tecnologia)

Fórum da Cafeicultura

Cafeicultura Sustentável 2019

13h-18h30 – Grande auditório

(12 palestras sobre qualidade, agregação de valor, oportunidades de negócios e agricultura 4.0)

Resultado Concurso NossoCafé by Yara

15h30 – 20h (evento fechado)

Até sexta-feira (22/11)

– Hackathon Novo Agro – Desafio de inovação em 48 horas.

– Campeonatos Brasileiros de Barismo (Cup Tasters e Brewers Cup) (etapas classificatórias)

– Votação do público: COY – Coffee of the Year 2019

– Rodadas de cupping e negócios

– Cursos de degustação, torra e cafeteria modelo

– Reuniões Educampo, Café+Forte

– Exposição Espresso Design

Sobre a Semana Internacional do Café

A Semana Internacional do Café (SIC) é uma iniciativa do Sistema FAEMG (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais), da Café Editora, do Sebrae, do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) e Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).

Reunirá de 20 a 22 de novembro de 2019, no Expominas, em Belo Horizonte (MG), toda a cadeia produtiva do setor cafeeiro nacional e internacional: produtores, torrefadores, classificadores, exportadores, compradores, fornecedores, empresários, baristas, proprietários de cafeterias e apreciadores. Contará com 25 eventos simultâneos, entre seminários, workshops, competições profissionais, cursos, sessões de cuppping (provas de café), entre outros.

Patrocinadores

A edição deste ano tem o patrocínio oficial Nestlé e patrocínio diamante Sistema Ocemg.

