Semana Internacional do Café começa com grande público

Em sua sétima edição, evento – que contempla toda a cadeia produtiva do café – espera mais de 20 mil pessoas de mais de 40 países

E foi dada a largada: a Semana Internacional do Café 2019 (SIC) começou hoje em Belo Horizonte e vai até sexta-feira, 22 de novembro. Na abertura da sétima edição, uma mensagem foi unânime nos discursos: o evento está consolidado e é hoje um dos mais importantes do mundo do setor cafeeiro. São esperados mais de 20 mil visitantes de mais de 40 países durante os três dias.

A cerimônia contou com a presença do governador de Minas, Romeu Zema, que se referiu ao evento como “grandioso e belíssimo” e reiterou a importância do agronegócio para a economia brasileira. “Foi a única atividade que cresceu sistematicamente nos últimos 20 anos”, afirmou.

Roberto Simões, presidente do Sistema FAEMG e do Sebrae-MG, destacou que o ponto forte do evento é a abordagem de toda a cadeia, “desde o pé de café até a xícara”. Ele ressaltou, ainda, a veia inovadora da SIC 2019, uma vez que traz novidades a cada edição, como o hackaton AgroUP, que, neste ano, vai reunir 56 competidores durante 48 horas ininterruptas para ajudar a resolver desafios do mercado.

A secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa), Ana Maria Valentini, reforçou que é preciso contar ao mundo que produzimos os melhores cafés. “Precisamos desenvolver políticas públicas para a base da cadeia produtiva”. Caio Alonso Fontes, diretor de planejamento da Café Editora, destacou a presença de mais de 220 marcas expositoras, um crescimento de 25% em relação a 2018. “A SIC é hoje uma plataforma global de negócios. Isso só reforça o protagonismo do café brasileiro e o potencial do mercado”, disse.

O presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), João Martins da Silva Júnior, demonstrou seu entusiasmo com o evento. “Sou um grande propagandista da SIC; por onde vou chamo todos a verem o que se faz aqui”. E completou: “Só se muda o Brasil se mudarmos o perfil econômico da população, por isso temos um grande foco em assistência técnica e gerencial, além de diálogo aberto com quem quer vencer e fazer um Brasil melhor”.

A expectativa dos organizadores da SIC 2019 é superar o volume de negócios iniciados no evento, em 2018, que chegaram a R$ 42 milhões.

As autoridades presentes na cerimônia de abertura foram: o Ministro da Agricultura em exercício, Marcos Pontes; o Governador de Minas Gerais, Romeu Zema; o Vice-Governador de Rondônia, Zé Jodan; a Secretária Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Ana Valentini; o Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG) e do Sebrae-MG, Roberto Simões; o Diretor de Planejamento da Café Editora, Caio Alonso Fontes; o Presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), João Martins da Silva Júnior; o Presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato; o Presidente da Frente Parlamentar do Café, Emidinho Madeira; o Deputado Federal Zé Vítor; o Vice-Presidente do Sicoob, João Batista Bartoli de Noronha; o Diretor da Codemge, Dante de Matos; a Presidente da Aliança Internacional das Mulheres do Café, Cíntia Matos; e o Vice-Presidente da Nestlé do Brasil, Gustavo Bastos.

Sobre a Semana Internacional do Café

Realizada desde 2013 em Belo Horizonte, a Semana Internacional do Café (SIC) tem como foco o desenvolvimento do mercado brasileiro e a divulgação da qualidade dos cafés nacionais para o consumidor interno e países compradores, além de potencializar o resultado econômico e social do setor.

É uma iniciativa do Sistema FAEMG, Café Editora, Sebrae, Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge). A edição deste ano tem o patrocínio oficial Nestlé e patrocínio diamante Sistema Ocemg.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Fotos: Léo Drumond e Gustavo Baxter