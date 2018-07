Sem vice, Bolsonaro oficializa candidatura em convenção do PSL

O Partido Social Liberal (PSL) oficializou neste domingo (22) a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República. Porém, até o momento, preferiu não anunciar o nome de quem será seu vice. Correligionários e pessoas ligadas à campanha afirmam que ainda não há nada definido. Cotada para o cargo, a professora e advogada Janaína Paschoal, também filiada ao partido, chegou ao evento, marcado para 9h, por volta de 10h30, acompanhada por fãs. Questionada se já aceitou o convite para compor a chapa do presidenciável, ela fez que não com a cabeça. “Ainda estamos conversando”, disse.

As últimas semanas foram marcadas por dificuldades na composição da chapa do presidenciável, com a desistência de possíveis candidatos a vice. Sondados, o senador Magno Malta (PR) e o general Augusto Heleno Pereira (PRP), não fecharam com o deputado.

A escolha de Janaína reforçaria o isolamento de Bolsonaro no cenário político. Sem um vice de outro partido, Bolsonaro terá cerca de 8 segundos em cada bloco de propaganda gratuita no rádio e na TV, já que o PSL é um partido pequeno. Isto pode reduzir a visibilidade do candidato. Ele, porém, não parece preocupado, já que apoia sua força nas redes sociais.

A advogada Janaina Paschoal e o deputado federal e pré candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro durante convenção do PSL no Rio de Janeiro

Fonte: Veja / Foto: Adriano Machado/Reuters