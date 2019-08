Secretaria de Cultura e Turismo lança Edital Orquestra de Minas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma orquestra reconhecida internacionalmente, com uma das melhores salas de concerto do mundo à disposição, em um dos centros culturais mais belos do Brasil. São tantos atributos positivos para definir, respectivamente, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a Sala Minas Gerais e o Centro de Cultura Presidente Itamar Franco que os adjetivos se perdem na importância que possuem para a difusão da música sinfônica e de concerto no estado.

Para dar continuidade à política pública de fomento à formação de público e à cultura musical de orquestração, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com a Codemge, lança o Edital Orquestra de Minas. Será selecionada uma entidade sem fins lucrativos para desenvolver atividades culturais por meio da gestão da Orquestra Filarmônica, bem como da sala de concerto e das áreas comuns do complexo cultural.

Serão destinados aproximadamente R$ 17 milhões ao ano, durante um período de quatro anos, para a Organização Social selecionada. O Contrato de Gestão tem início em janeiro de 2020 e encerramento em dezembro de 2023. O edital está disponível em www.cultura.mg.gov.br e as inscrições podem ser realizadas de 4 a 10/10.

De acordo com o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Marcelo Matte, o edital vai permitir a continuidade da política pública, viabilizando a manutenção das atividades artísticas e operacionais da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. “Mesmo com a enorme crise financeira e fiscal atravessada pelo estado, assumi a pasta com o compromisso de manter todas as políticas estruturantes e é isso que estamos fazendo com o lançamento de editais, como o Museu Seguro, do Fundo Estadual de Cultura, e esse da Filarmônica. O edital Orquestra de Minas vai permitir à Filarmônica manter um corpo artístico de excelência e se consolidar como uma das melhores orquestras em atividade, levando o nome de Minas Gerais aos quatro cantos do mundo”, avalia.

O edital contempla, entre outras atividades, a difusão da música sinfônica e de concerto, trabalhos voltados à formação de público, o fomento de novos talentos em regência, criação e interpretação musical. Além disso, o Contrato de Gestão prevê o desenvolvimento de ações que revertam a desigualdade sociocultural do público, por meio da oferta de concertos gratuitos.

Números

De 2008 até 2018, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais recebeu mais 1 milhão de espectadores, realizou cerca de 800 concertos e interpretou aproximadamente 975 obras de grandes nomes da música mundial.

Em dez anos de existência, a orquestra promoveu 104 concertos em turnês estaduais, 38 concertos em turnês nacionais e cinco concertos em turnê internacional. Além disso, foram produzidos mais 160 webfilmes, 13 deles com audiodescrição, livros, DVDs didáticos, e 7 CDs.

Fonte e foto: SEGOV.