Se mapa indicar 290 votos a favor nesta quarta, governo confia em vitória na semana que vem na Previdência

A avaliação final será feita em novo encontro do presidente Temer com ministros e líderes partidários, à noite, no Palácio da Alvorada.

“Se chegarmos aos 290 votos no final do dia, teremos todas as condições de ganhar na semana que vem. Aí será gerado um efeito manada, com a sensação de vitória, e isso irá garantir os votos que faltam até a votação”, disse o vice-líder do governo, deputado Beto Mansur (PRB-SP), depois de participar de café da manhã no Alvorada com o presidente e líderes.