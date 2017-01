Saúde confirma morte por febre amarela autóctone no interior de SP

A cidade de Américo Brasiliense (SP) registrou a primeira morte por febre amarela na região. A causa da morte foi confirmada nesta segunda-feira (23) pela Vigilância Epidemiológica do município e pela Secretaria de Saúde de São Paulo, que afirma se tratar de um caso autóctone, tendo a doença sido contraída no próprio estado. A pasta informou que ao longo do dia irá rever os outros cinco casos em investigação no estado para verificar se se trata do primeiro em que a doença foi adquirida no território paulista.

A família da vítima, uma mulher de 67 anos que morreu no último dia 3, contou que ela não viajou para Minas Gerais, onde há surto de febre amarela. A Vigilância Epidemiológica de Américo Brasiliense investiga a presença da idosa em dois bairros rurais da cidade e não descarta que a doença tenha sido contraída no próprio município.

Imunização

Nesta segunda-feira, serão feitas ações na área rural. No bairro Santa Terezinha, onde Luiza Pires de Oliveira morava, o trabalho de prevenção e vacinação já foi realizado. Há doses da vacina disponíveis nos postos de saúde da cidade.

A secretaria estadual da Saúde diz que solicitou ao governo federal 235 mil doses extras da vacina para imunizar a população do interior do estado. O objetivo é intensificar as ações na área de risco.

Outros casos

Além da morte confirmada nesta segunda, o governo estadual investiga outros três óbitos, todos no capital. Também apura outros dois casos da doença nos quais os pacientes estão em recuperação.

Nesses casos, as vítimas viajaram para Minas Gerais, o que indica que a transmissão tenha ocorrido fora do Estado de São Paulo.

Fonte: G1