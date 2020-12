São Paulo promove festival de Natal com atrações virtuais

Festival começa amanhã às 10h30 com teatro de bonecos.

Em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19) e com o cancelamento da festa do réveillon na Avenida Paulista, a prefeitura de São Paulo decidiu promover um festival de Natal virtual.

Com o tema Um Sonho de Cidade, o festival tem início nesta sexta-feira (11), às 10h30, com a apresentação da peça de bonecos Te Conto um Conto de Natal. O festival termina no dia 23 de dezembro e, neste período, vai promover atividades artísticas que serão transmitidas pelos canais oficiais da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo no YouTube e Facebook. As transmissões terão acompanhamento de intérprete de Libras.

Entre os destaques do festival estão as apresentações do Coral Paulistano e do Coro Luther King; uma homenagem aos 100 anos do poeta João Cabral de Melo Neto; e uma versão moderna do balé O Quebra-nozes. Haverá também shows, como o das cantoras Vanessa da Mata e Luedji Luna, entre outros.

“Nesta edição, o objetivo é promover a cidade como cenário de intervenções artísticas temáticas e outras que celebram a história, a infância e a esperança, tão presente nesta época do ano. Vamos levar a cidade ao encontro das pessoas”, disse Miguel Calderaro Giacomini, secretário municipal de Turismo.

Para o festival, a secretaria lançou o podcast Onde Mora o Natal em São Paulo, com dez episódios, em que serão narradas histórias que mostram o vínculo do Natal com a cidade. Também faz parte da programação um teatro digital, com o seriado virtual Alguma Coisa Acontece, com cenas em diversos pontos turísticos da cidade.

O festival contará ainda com transmissões ao vivo do Mercado Municipal, com opções de preparações de receitas para o Natal.