São Paulo: Ateliê da escola de samba X-9 é invadido e assaltantes levam R$ 13 mil

O local, onde são confeccionadas as fantasias utilizadas pelos integrantes da escola, fica na Rua São Bento, no bairro do Valongo. Segundo o presidente da X-9, Ditinho, a porta de entrada foi arrombada entre 15h e 18h. “Temos um funcionário que cuida do local e ele tinha ido almoçar. Foi quando entraram no ateliê arrombando a porta”, explica.