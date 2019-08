Romeu Zema participa do aniversário de 108 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Pin Compartilhar 0 Compart.

O governador Romeu Zema participou nesta sexta-feira (30), em Belo Horizonte, da cerimônia em comemoração aos 108 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Além da entrega da medalha do Mérito Profissional a cem militares por sua atuação na corporação, a cerimônia também contou com homenagem aos bombeiros de outros estados que atuaram nas atividades de busca e salvamento em Brumadinho, após o rompimento da barragem, em janeiro deste ano.

Representantes dos Corpos de Bombeiros Militar do Ceará, Alagoas, Sergipe, Goiás, Paraná, Paraíba e Distrito Federal receberam a Ordem do Mérito Imperador Dom Pedro II, a mais alta honraria da corporação.

Em discurso, Romeu Zema destacou o trabalho dos militares após o rompimento da barragem em Brumadinho e também em Moçambique, para onde foram enviados neste ano bombeiros mineiros para apoiar vítimas em decorrência dos danos causados pelos ciclones Idai e Kenneth.

“Para mim, é uma honra ser governador de um Estado que tem no Corpo de Bombeiros essa instituição tão admirada. E, como disse aqui o comandante Edgard Estevo, participou da maior operação de resgate do Brasil, de uma barragem rompida, e ainda em Moçambique. Só tenho a agradecer a todos que arriscaram a vida, que se ausentaram de suas famílias, que fizeram tudo que estava ao seu alcance. O Corpo de Bombeiros realmente merece o nosso reconhecimento”, afirmou.

O governador ressaltou os esforços de sua gestão, em parceria com os demais Poderes, para superar as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado e voltou a pontuar a necessidade de implementação de novas regras para a aposentadoria no país.

“Neste mês de setembro vamos ter a oportunidade de enviarmos à Assembleia as reformas que o Estado tanto precisa. Reformas que vão possibilitar, no médio e longo prazo, o equilíbrio das contas públicas. Nenhum ente, seja privado ou público, consegue se viabilizar gastando mais do que ganha. E o Estado de Minas hoje, infelizmente, está entre os mais endividados do país”, declarou, citando a votação da Reforma da Previdência “como urgente”.

Romeu Zema reforçou o papel da Assembleia para apoiar as reformas que ajudarão a resgatar as contas mineiras. “Câmara e o Senado votaram, viram a necessidade, e eu tenho certeza que a nossa Assembleia irá analisar com maior critério, dar sugestões para as mudanças que também vão resgatar Minas Gerais. Estou confiante”, concluiu.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar de Minas, coronel Edgard Estevo, salientou a cooperação dos outros Estados e a bravura dos militares no trabalho de salvamento em Brumadinho.

“Foi um desastre que abalou o Brasil e impôs a necessidade da maior operação de buscas do país. Nossos militares se doaram em prol de cada uma das vítimas, e transformaram a operação em um evento reconhecido pelos brasileiros como exemplo de solidariedade e heroísmo. Enquanto organização, fomos profundamente impactados pelo irrestrito apoio das coirmãs e, como forma de materializar nossa gratidão, outorgamos a medalha Dom Pedro II aos Corpos de Bombeiros do Ceará, Distrito Federal, Alagoas, Sergipe, Goiás, Paraná e Paraíba”, disse.

“Sabermos que as adversidades são muitas, é preciso reconhecer que houve avanços e que, da parte deste comando, todos os esforços possíveis estão sendo empenhados para fazer crescer essa corporação”, finalizou.

Fonte: SEGOV / Foto: Renato Cobucci / Imprensa-MG