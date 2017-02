Rodrigo Maia diz que resultado de investigação da PF sobre ele é ‘absurdo’

Nesta quarta, reportagem do Jornal Nacional mostrou que os investigadores concluíram um inquérito que investigou Maia e apontou indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, o deputado defendeu interesses da OAS no Congresso em 2013 e em 2014, como apresentar uma emenda à uma medida provisória que definia regras para a aviação regional, em benefício da empresa.

O relatório afirma que o deputado pediu à empreiteira doações eleitorais no valor de R$ 1 milhão em 2014, dinheiro que foi repassado oficialmente à campanha do pai do presidente da Câmara, César Maia, ao Senado.