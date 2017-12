Rio de Janeiro: Réveillon em Copacabana deve ter público maior e número menor de PMs na praia

A expectativa de público para a festa de réveillon em Copacabana esse ano é maior, no entanto, haverá um número menor de policiais militares na praia. Segundo o porta-voz da PM, major Ivan Blaz, embora o efetivo geral da PM tenha aumentado em quase 20% em 2017, Copacabana terá quase 100 policiais a menos este ano. A expectativa da prefeitura é que 3 milhões de pessoas participem da festa no bairro.

“Fizemos uma reengenharia para poder garantir a segurança de toda a população. Embora a expectativa de público seja maior, este ano vamos contar com o apoio da tecnologia, com um drone, um helicóptero e a instalação do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, que vai compensar a redução do efetivo”, disse Blaz, destacando que os trios do programa Rio + Seguro – formado por dois guardas municipais e um PM) também vão auxiliar na segurança do bairro.

Neste réveillon, Copacabana contará com a atuação de 1.822 policiais e 64 viaturas fazendo o patrulhamento da região. No ano passado, a segurança em Copacabana foi reforçada por 1.910 agentes. O esquema especial de segurança no bairro começa às 8h de domingo (31) e vai até as 18h de segunda-feira (1).

Torres de observação auxiliam monitoramento

Trinta torres de observação estarão posicionadas na orla de Copacabana, sendo 15 na areia e 15 no calçadão. Além das viaturas, o policiamento também será realizado a pé, com motos, com cães e a cavalo.

O Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) vai atuar, a partir das 18h de domingo, nos 24 pontos de bloqueio, em Botafogo, Ipanema e Flamengo, em apoio à CET-Rio. O Grupamento Especial Tático em Moto Patrulhamento (GETEM) realizará comboios nas ruas em bairros de acesso à região da orla da Zona Sul. O Grupamento Aeromóvel (GAM), equipado com câmeras, vai monitorar os principais pontos da cidade. As imagens serão transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM), que ficará posicionado na altura da Rua República do Peru com Avenida Atlântica. A Unidade de Controle de Distúrbios (UCD) também ficará junto ao CICCM.

Haverá ainda um esquema de plantão especial no Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC), na Cidade Nova, para acompanhar em tempo real as imagens geradas tanto pelas câmeras do helicóptero do GAM como pelas demais câmeras instaladas em diferentes pontos da cidade. Estarão atuando forma coordenada representantes das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, CET-Rio, Guarda Municipal e Centro de Operações Rio (COR).

O Batalhão de Policiamento em Áreas Turistístcas (BPTur) vai estar com um posto no CICCM com policiais bilíngues. E vai reforçar o patrulhamento não só em Copacabana, mas em outros pontos turísticos da cidade, com a Praça Mauá, na Zona Portuária, onde estão desembarcando o turistas vindo em cruzeiros.

Ao todo, a Polícia Militar vai empregar 12.752 policiais e 1.393 viaturas no policiamento do réveillon, com atenção especial para a orla do Rio, Niterói, Região dos Lagos e Costa Verde. No ano passado, o esquema de policiamento contou com 10.694 policiais.

A força-tarefa vai contar com a participação de todos os batalhões da Região Metropolitana e do interior, assim como Unidades do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e do Comando de Operações Especiais (COE).

Para isso, as férias foram suspensas e foram realocados quem estava em atividade administrativa, o que permitiu um acréscimo de 6.363 policiais. O efetivo que estava de férias em dezembro, volta a trabalhar dois dias antes e as férias só recomeçam a partir do dia 2 de janeiro. Esses dias serão compensados em acordos entre os policiais e os comandos das unidades.

Blaz disse ainda que o policiamento vai permanecer reforçado em áreas sensíveis da cidade como a Favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio. As vias expressas serão partrulhadas pelo grupamento de motos do Batalhão de Choque, enquanto os homens do Batalhão de Vias Especiais, vão policiar estradas de acesso à cidade, como RJ-104, 106 e 124. Esse patrulhamento já está sendo feito desde 22 de dezembro.