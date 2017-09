Ricardo Saud é transferido da carceragem da PF para o presídio da Papuda

Saud foi preso no final de semana, por determinação do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). O executivo é suspeito de, junto com o dono da JBS (empresa do grupo J&F), Joesley Batista, ter mentido e omitido informações no acordo de delação premiada firmado por ambos com a Procuradoria Geral da República, que já pediu a rescisão do compromisso.