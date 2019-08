Riachuelo apoia a TransEmpregos no Festival #AgoraVai para empoderar população trans

Pin Compartilhar 0 Compart.

Evento pretende capacitar profissionais trans e RHs frente ao desafio da empregabilidade deste grupo. A ação faz parte de um dos compromissos da Riachuelo assumidos com o Fórum de Direitos e Empresas LGBT+, desde junho deste ano

Nos dias 21 e 22 de agosto, a TransEmpregos, projeto social que faz a inclusão de pessoas transgêneras junto às empresas, promoverá o Festival #AgoraVai em São Paulo. O objetivo é capacitar profissionais trans para o mercado de trabalho, com oficinas e treinamentos sobre preparação de currículo, como utilizar as redes sociais, dicas para entrevista e até escolha do dresscode. O evento também contará com times de Recrutamento e Seleção de diversas empresas, para que eles estejam preparados para receber essa população, apoiando o desafio de empregar mais pessoas trans no ambiente corporativo. Um programa especial de mentoria será lançado no final destes dois dias e irá potencializar ainda mais os resultados almejados.

Entre as empresas participantes, a Riachuelo estará presente com o seu time de Recursos Humanos e apoiará as atividades do dia. Segundo o CEO da empresa, Oswaldo Nunes, a participação da Riachuelo no #AgoraVai é mais um passo da companhia na prática da diversidade e a concretização dos compromissos assumidos em janeiro. “Como disse no momento de assinatura da carta de adesão, não se constrói um mundo mais justo e igualitário sem respeito à diversidade. É nisso que acreditamos. Assim, nos empenhamos em investir sempre para ter em nossas unidades um círculo diverso de colaboradores, cliente e parceiros. Temos orgulho de ser uma das maiores varejistas de moda brasileiras empregadoras de transexuais, e poder ser um meio transformador na vida das pessoas é muito gratificante, é o que nos move”, afirma.

O evento será realizado no Google for Startups, na Rua Coronel Oscar Porto, 70, e as incrições já estão encerradas. Em 3 dias de abertura das vagas, mais de 220 empresass e 400 profissionais trans se inscreveram para o #AgoraVai. Serão sorteadas 45 vagas para trans e 30 vagas para empresas.

“Queremos que as lacunas que existem de ambos os lados possam ser atenuadas. Aprimorar profissionais trans para entenderem de modo mais competitivo como funciona o mercado, e também profissionais de Recursos Humanos para ampliarem seus filtros seletivos e trabalharem seus viéses inconscientes”, afirma Maite Schneider, Co- Fundadora da TransEmpregos, que considera o projeto revolucionário. “Nestes cinco anos, trabalhamos com 337 empresas, de todos os tamanhos e são milhares de profissionais trans que conseguiram sua oportunidade, e que estariam em subempregos, se não houvesse esta ponte. Com o #AgoraVai, queremos acelerar ainda mais este processo, que mais do que inclusivo, é humanizador”, reforça.

O #AgoraVai é um projeto criado pela TransEmpregos e conta com o apoio das empresas: Atento, Carrefour, GPA, JLL, Riachuelo, Sodexo, Uber e Uber Eats, além de outras organizações como: CoExistir, Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, GAMES, Integra Diversidade, IOS (Instituto de Oportunidade Social) e Sincovaga SP.

Riachuelo: Diversidade – de dentro para fora

Em abril deste ano, a Riachuelo abriu as portas da fábrica de Natal e destacou história de seus colaboradores na primeira webséria da marca, o Entre Costuras (http://www.riachuelo.com.br/do-nosso-jeito/entre-costuras). A ação teve como foco reforçar o pilar de transparência da marca, que esteve presente no Índice de Transparência Moda Brasil, do Fashion Revolution, em parceria com o FGVces (Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas), realizado em 2018.

Atualmente, são mais de 40 mil colaboradores que juntos fazem a Riachuelo. Dentre os quatro episódios exibidos, o “Diversidade” (episódio 2) contou a história da colaboradora transgênera, Bya, que trabalha na empresa há três anos e foi uma das primeiras a adquirir o crachá da empresa com o seu nome social.

Sobre a Riachuelo

São mais de 70 anos de história trabalhando para facilitar o acesso à moda para todos. Inovação, dinamismo e agilidade para entregar produtos de qualidade para todos os estilos garantem à Riachuelo o posto de uma das maiores empresas de moda do Brasil e referência no setor. Com o maior parque fabril da América Latina, a rede possui mais de 33 milhões de clientes no cartão Riachuelo e mais de 310 lojas próprias espalhadas pelo país.

Serviço do evento

Quando: 21 e 22 de agosto de 2019

Local: Google for Startups

Empresas e organizações participantes: Atento, Carrefour, AMES, GPA, JLL, Riachuelo, Sodexo, Uber, Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, IOS (Instituto de Oportunidade Social), CoExistir, Integra Diversidade, GAMES e Sincovaga SP.

Maiores informações: Maite Schneider – contato@transempregos.com.br – (11) 97232-2424

