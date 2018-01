Rebelião em Goiás foi motivada por guerra entre Comando Vermelho e PCC

A guerra entre Comando Vermelho (CV) e PCC foi a motivação para a rebelião que terminou com nove mortos em um presídio de Aparecida de Goiânia (GO) no primeiro dia do ano. A afirmação é do Secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás, Ricardo Balestreli.

“Esse fato está largamente comprovado pelas investigações que estão sendo conduzidas e pela análise do nosso setor de inteligência. Os líderes responsáveis pela ação já foram identificados”, disse ao Uol.

Dos nove mortos, sete pertenciam à facção carioca, o que comprovaria uma ação de repressão por parte do grupo paulista.

“Essas facções dominam presídios em todo o Brasil, inclusive em Goiás. Elas disputam espaço mercadológico dentro e fora das prisões”, prossegue o secretário, referindo-se aos mercados para a venda de drogas e à cooptação de novos integrantes por parte de ambos os grupos.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Aline Caetano-TJGO