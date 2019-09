Quase 1 milhão de alunos participarão da 2ª fase da OBMEP

Pin Compartilhar 0 Compart.

Estudantes de 50 mil escolas farão prova neste sábado (28)

Quase um milhão de alunos de mais de 50 mil escolas públicas e privadas de todo o Brasil farão a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) no sábado, 28 de setembro, às 14h30 (horário de Brasília).

Este ano, a competição nacional realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) para estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio reuniu 18,2 milhões de estudantes de 54.831 escolas – recorde de estabelecimentos inscritos. A prova atingiu 99,71% dos municípios do Brasil.

Para a segunda fase da olimpíada, foram aprovados 949.226 alunos (898.263 de escolas públicas e 50.963 de escolas privadas) de 50.663 unidades de ensino (45.036 públicas e 5.627 privadas).

A OBMEP classifica para a segunda fase os 5% mais bem colocados de cada escola na primeira etapa. O Nível 1 (6º e 7º anos do Ensino Fundamental) terá 316.137 participantes; o Nível 2 (8º e 9º anos) contará com 277.852; o Nível 3 (Ensino Médio) 355.237.

Os estudantes classificados podem imprimir os cartões de confirmação e verificar os locais de prova neste link. A organização recomenda que os alunos cheguem aos centros de aplicação com ao menos 30 minutos de antecedência, portando documento original de identificação (carteira de identidade, certidão de nascimento ou carteira escolar), o cartão informativo da OBMEP, lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta.

A prova da segunda fase é discursiva, diferenciada por níveis e tem seis questões, valendo 20 pontos cada.

A OBMEP distribuirá o mesmo número de medalhas das edições anteriores a alunos de escolas públicas: 500 de ouro, 1.500 de prata, 4.500 de bronze e até 46.200 menções honrosas. Os estudantes de escolas particulares receberão 75 medalhas de ouro, 225 de prata, 675 de bronze e até 5.700 menções honrosas.

Vencedores serão anunciados em dezembro

Os vencedores serão anunciados em 3 de dezembro no site da competição. As cerimônias de entrega dos prêmios da OBMEP ocorrem em 2020, em data a ser definida. Professores, escolas e secretarias de Educação também concorrem a prêmios, de acordo com o desempenho dos alunos na segunda fase (http://www.obmep.org.br/regulamento.htm).

Criada em 2005, a OBMEP é uma realização do IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e do Ministério da Educação (MEC).

Fonte: Assessoria de Comunicação do IMPA / Foto: Reprodução site http://www.consed.org.br