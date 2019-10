Provas da 2ª edição da OBMEP Nível A serão aplicadas nesta terça-feira (29)

Pin Compartilhar 0 Compart.

Olimpíada de matemática é destinada a alunos de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental

A 2ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas Nível A (OBMEP Nível A) acontece nesta terça-feira (29), em todo Brasil. Mais de 1,3 milhão de alunos de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, de 18 mil escolas públicas, farão a prova elaborada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

Na OBMEP Nível A, as secretarias de Educação municipais e estaduais e os representantes das escolas federais são responsáveis pela logística de aplicação, correção de provas e eventuais premiações. Cerca de 4.700 secretarias inscreveram suas unidades para participar da competição.

Os alunos terão 1 hora e 30 minutos para responder a 15 questões discursivas. O conteúdo da prova segue os Parâmetros Curriculares Nacionais para alunos de 4º e 5º anos do Fundamental. As questões privilegiam o raciocínio lógico e a criatividade.

A OBMEP Nível A tem como objetivo estimular o estudo da Matemática, contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica, identificar jovens talentos e promover inclusão social. A competição tem apoio da SBM (Sociedade Brasileira de Matemática), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e do Ministério da Educação (MEC).

O gabarito da prova será divulgado em 26 de novembro no site da OBMEP. Para mais informações, acesse o regulamento.

Fonte: Assessoria de Comunicação do IMPA / Foto: Augusto Coelho/Ascom do MCTI