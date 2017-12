Prodemge lança a primeira Sala de Inovação do Governo de Minas Gerais

Inovar é um dos pilares para que projetos em tecnologia atinjam sua máxima eficiência e longevidade. As ideias criativas devem refletir em inovações sustentáveis e promissoras no setor de serviços que alcancem benefícios à sociedade e aos cidadãos. É assim na iniciativa privada e também em órgãos governamentais.

Nesse rol de desenvolvimento de tecnologia e de informação, o Governo de Minas Gerais, por meio da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge), lança a primeira Sala de Inovação, localizada na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves (Camg). A iniciativa inédita no Estado faz parte das comemorações pelos 50 anos da Prodemge.

Sala de Inovação do Governo de Minas Gerais, na Cidade Administrativa

A Sala de Inovação, com 59 metros quadrados e investimentos de R$ 1,3 milhão, foi criada com design e metodologia de Design Thinking, uma abordagem que combina empatia no contexto da solução de um problema.

Isso é feito com o obejtivo de colocar as pessoas no centro do desenvolvimento de um projeto, conferindo uma estrutura compatível à das multinacionais à frente do mercado.

O espaço, localizado nas salas 10, 11 e 12, do 4º andar do prédio Gerais, será utilizado com propósitos propícios à disseminação de conhecimento, troca de experiências, desenvolvimento de soluções inovadoras, pesquisa e desenvolvimento (P&D) de produtos e serviços, e trabalhos colaborativos.

De acordo com a superintendente de Inovação da Prodemge, Janaína Araújo, a primeira Sala de Inovação da Camg será um marco cultural na forma de trabalhar da Prodemge e também do próprio Estado, com o objetivo de trazer mais rapidez e melhora de resultados para o cidadão.

“A inovação será feita de forma coordenada, no espaço onde a Prodemge já fazia, porém, agora com mais facilitadores e maior planejamento. É um espaço onde o cliente também pode estar junto, opinando sobre o seu futuro produto ou serviço”, assegura Janaína.

Segundo o gerente de Captação da Superitendência de Inovação da Prodemge, Paulo César Lopes, pode-se pensar em infinitas soluções, como por exemplo, o atendimento para soluções ao Corpo de Bombeiros Militar ou à Polícia Militar (PMMG) de Minas Gerais.

“Digamos que um dos problemas dos Bombeiros seja a identificação rápida de focos de incêndio. Ou que informações sobre crimes precisem chegar mais rapidamente ao conhecimento da Polícia Militar. A Sala de Inovação poderá desenvolver tecnologias eficazes na implantação dessas e outras soluções com alta qualidade, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de Minas Gerais”, explica Lopes.

Implantação

A empresa vencedora da licitação e escolhida pela Prodemge para implantar o espaço, a Cimcorp Comércio e Serviços de Tecnologia de Informática, vai cuidar da infraestrutura, planejamento e execução, utilizando equipamentos, mobiliários e acessórios e solucionará a captação de recursos para a instalação do projeto.

O espaço desenvolvido pela Cimcorp traz um modelo padrão, criado para ser reproduzido futuramente em outros setores do Governo, e vai funcionar como o lugar para identificação de soluções inovadoras, desenho, definição e protótipo de produtos, bem como processos, serviços e soluções de forma rápida, utilizando toda inovação necessária, adaptada às necessidades dos clientes.

A partir daí, o passo seguinte é buscar uma parceria externa (patrocinadora) para o funcionamento da Sala de Inovação, trazendo uma nova cultura para o serviço público e também para atender ao mercado privado interessado na qualidade e no know-how da Prodemge em tecnologia.

Patrocinador

De acordo com as exigências estabelecidas no documento, a empresa selecionada para patrocinar a Sala de Inovação poderá, por 24 meses, divulgar o seu nome de diversas formas, desde que aprovadas pelo Comitê Gestor da Sala de Inovação (CGS).

Cimcorp Comércio e Serviços de Tecnologia de Informática vai atuar junto à Prodemge na Sala de Inovação

Entre outras possibilidades estão: aplicar a marca em áreas e nos móveis da Sala de Inovação; disponibilizar logo e publicidade no site da Prodemge, mostrando a Sala de Inovação; exibir vídeo institucional ou comercial de 30 segundos a 1 minuto na proteção de tela dos equipamentos; divulgar material promocional, institucional e publicações do patrocínio no site e na intranet da Prodemge.

A empresa poderá também veicular informativo em veículos de comunicação do Estado; realizar apresentação institucional sobre inovação para os colaboradores do Governo em uma das plenárias da Cidade Administrativa, com capacidade para 90 pessoas; colocar estande de até 9 metros quadrados, durante cinco dias úteis por semestre, divulgando a empresa e suas frentes de inovação, podendo ainda distribuir panfletos e objetos de pequeno valor monetário.

De acordo com Janaína Araújo, após o término do contrato vigente, os materiais serão entregues definitivamente ao Governo de Minas Gerais como patrimônio do Estado.

Fonte: Agência Minas