Problemas em avião fazem voo que ia para Nova York retornar ao Rio duas horas depois

Passageiros de um voo com destino a Nova York ficaram assustados, na madrugada desta sexta-feira (4), depois que um avião da American Airlines apresentou problemas e teve que voltar ao Rio de Janeiro.

O voo AA974 partiu do galeão às 21h30, cerca de 2 horas depois, começou a retornar para o Rio de Janeiro. Naquele momento, a aeronave, um Boeing 777-223 tinha acabado de passar pela divisa entre Goiás e Tocantins, segundo informações do site Flightradar24. A aeronave pousou de volta no Galeão pouco depois da 1h.