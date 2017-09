Prefeitura do Rio acata decisão da Justiça e diminui passagem de ônibus

A Prefeitura do Rio acatou a decisão da Justiça para diminuir a passagem de ônibus de R$ 3,80 para R$ 3,60. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (1°) e começa a valer partir deste sábado (2).

Na noite desta quinta (31), a desembargadora Mônica Sardas, da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, deu a sentença por considerar abusivo o valor da passagem. Segundo ela, o adicional de R$ 0,20 somado ao reajuste tarifário de 2014 deve ser excluído da atual tarifa dos ônibus municipais “imediatamente”.

Na decisão, a desembargadora afirma que alegação de haver risco de dano grave e de difícil reparação, por uma suposta inexatidão do acórdão que, no dia 18 de agosto, julgou abusivo o adicional, não se sustenta.

Ainda segundo a decisão, as alegações de omissões e contradições do acórdão serão enfrentadas no momento oportuno, quando do julgamento do mérito dos embargos de declaração pelo colegiado da 20ª Câmara Cível do TJRJ.