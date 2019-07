Prefeito de Naque (MG) é morto por vereador em briga por causa de cerca

O prefeito da cidade de Naque, no Vale do Aço de Minas Gerais, Hélio Pinto de Carvalho (PSDB), de 55 anos, foi assassinado na cidade neste sábado (13). O principal suspeito do crime, segundo a Polícia Militar, é o vereador Marcos Alves de Lima (PSDC), que foi preso.

Segundo a polícia, os dois brigaram por causa de uma cerca. O vereador teria tentado expandir uma área de seu lote que fica ao lado de um terreno da Prefeitura de Naque. Por causa disso, os dois políticos discutiram e o prefeito, conhecido como Hélio da Fazendinha, usou um chicote para agredir o vereador.

Revoltado, o parlamentar pegou um revólver e atirou seis vezes contra o prefeito, que chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Márcio Cunha em Ipatinga, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele levou tiros no tórax e nas pernas.

O vereador tentou fugir, mas foi preso em Governador Valadares, no Rio Doce. Ele disse aos militares que atirou para se defender. Testemunhas relatam que os políticos já tinham um desentendimento anterior.

A Polícia Civil informou que vai investigar o caso e que o suspeito está na delegacia de Governador Valadares para prestar depoimento. Testemunhas também serão ouvidas.

O crime chocou a cidade que, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem cerca de 6,9 mil habitantes.

O governador Romeu Zema soltou uma nota sobre a morte do prefeito:

“O governador Romeu Zema lamenta profundamente o crime ocorrido hoje na cidade de Naque, no Vale do Aço, que resultou na morte do prefeito Hélio da Fazendinha. O governador se solidariza com familiares, amigos e com os moradores de Naque e determinou às forças de segurança empenho na rápida elucidação do crime”.

Fonte: O Tempo / Foto: Reprodução O Tempo