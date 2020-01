Prefeito de cidade em Santa Catarina é assassinado

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um crime chocou os moradores do pequeno município de Imbuia, no Alto Vale, na última quarta-feira (8). O prefeito João Schwambach (MDB), de 59 anos, foi assassinado com dois tiros no peito, no final do expediente, ao lado do prédio da administração municipal.

A Polícia Militar (PM) informou que populares ouviram uma discussão por volta das 18h, nas proximidades da prefeitura, seguida de dois estampidos de tiro. Ao se aproximarem do local, testemunhas encontraram o prefeito caído e sem sinais vitais.

Segundo o soldado Gaspar, da PM, o suspeito não foi visto saindo do local. No entanto, pouco depois do ocorrido, um homem de 77 anos deu entrada no hospital Bom Jesus, em Ituporanga, em estado grave, com um ferimento de arma de fogo na cabeça.

Por ser na cidade vizinha, e pelas circunstâncias do caso, a polícia ventila a hipótese de que tenha ligação com o assassinato do prefeito, mas reitera que ainda é cedo para afirmar. A informação inicial é de que João Schwambach não tinha inimigos e não havia se envolvido em desentendimentos que pudessem motivar o crime.

Delegado Regional de Polícia Civil de Ituporanga, Valério Luiz Farias, acredita que a entrada do homem ferido com gravidade no hospital tenha ligação direta com o homicídio do prefeito de Imbuia. Segundo ele, o idoso foi encontrado em estado grave, pelo próprio filho, que o encaminhou até o Hospital de Bom Jesus.

“Não descartamos nenhuma hipótese neste momento. Não sabemos se uma única pessoa agiu ou se há participação de outros envolvidos. A equipe (da Polícia Civil) está no local e realiza os levantamentos, mas pela forma como aconteceu, indica que havia algo pessoal entre os envolvidos” — disse.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado e trabalha no local. A área foi isolada. A arma utilizada pelo crime ainda não foi encontrada, segundo Farias, mas a polícia segue em diligências.

Em nota à Prefeitura Municipal se manifestou dizendo “Com muita tristeza comunicamos o falecimento do prefeito de Imbuia, João Schwambach.”

João Schwambach (MDB) foi eleito em 2016 com 56,85% dos votos. Era produtor de cebola na localidade de Campo das Flores, no interior do município. Foi vereador e vice-prefeito duas vezes antes de se eleger prefeito.

Fonte: NSC/Total/Foto: Divulgação Prefeitura de Imbuia