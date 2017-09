Prédios, carros e residência de integrantes da segurança pública são alvo de criminosos em 10 cidades de SC

Conforme a Polícia Militar, há registros de ocorrências em Florianópolis, São José, Joinville, Criciúma, Camboriú, Palhoça, Navegantes, Balneário Rincão, Balneário Arroio do Silva e Balneário Gaivota. O G1 procurou a Secretaria de Segurança Pública, que não havia se manifestado até a última atualização desta notícia.

Em Florianópolis, dois homens em uma moto atiraram contra uma base da PM no bairro Monte Verde, por volta da 0h30. Foram ao menos oito tiros, segundo a polícia. No momento do ataque, não havia ninguém dentro da unidade.

Policiais que faziam ronda do lado de fora viram dois homens fugirem em uma moto vermelha. A guarita da polícia no Centro Administrativo do Estado também foi atingida por volta da meia-noite, sem feridos.

Balneário Camboriú

Criminosos jogaram um coquetel molotov no Instituto Geral de Perícias (IGP), ao lado de uma delegacia. O caso foi registrado às 21h30. Não há informações de feridos.

Camboriú

Um veículo foi incendiado no pátio da Secretaria de Obras de Camboriú, por volta das 4h. No local, um segurança foi rendido e as câmeras de segurança, danificadas. A suspeita é que dois homens em uma moto tenham cometido o crime.