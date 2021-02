Polícia Rodoviária Federal registra diminuição nos números de acidentes e de feridos durante o feriado de carnaval

O total verificado de 35 acidentes e 41 feridos em 2021 apresenta respectivamente, uma redução de 36% e 53%, em comparação com o ano de 2020.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou, durante o período de carnaval (12 a 17 de fevereiro), uma diminuição no número de acidentes e de feridos nas rodovias federais que cortam o Estado do Espírito Santo.

Nesse feriado foram registrados nas rodovias capixabas, 35 acidentes com 41 feridos e 3 mortes. Em 2020 ocorreram 55 acidentes com 88 feridos e três óbitos.

Dos três acidentes que resultaram em óbito, o primeiro ocorreu na sexta-feira (12), em razão de uma colisão lateral envolvendo uma motocicleta e um veículo de carga, na BR-101 em Serra/ES. O segundo acidente com morte foi em virtude de um tombamento de caminhão na BR-262, em Brejetuba/ES, na madrugada de domingo (14) e o último por um atropelamento na BR-101, na noite desta quarta-feira (17), em Ibiraçu/ES.

Foram fiscalizados 2.492 veículos e registradas 647 infrações por ultrapassagens indevidas, 864 por excesso de velocidade e 438 por não uso do cinto de segurança. Além disso, 5 veículos roubados foram recuperados.

Os números, referentes ao período entre os dias 12 a 17 de fevereiro, fazem parte da Operação Rodovida, que este ano reuniu esforços para reduzir a violência do trânsito.

Durante a Operação de Segurança Viária foram desenvolvidas ações integradas e conjuntas a fim de somar forças para reduzir a violência no trânsito e os custos sociais dela decorrentes.

Durante todo o feriado a presença ostensiva da Polícia Rodoviária Federal se fez presente nos trechos críticos com altos índices de acidentalidade com foco também no combate a criminalidade aumentando a percepção de segurança pelos usuários das rodovias federais.

