Polícia Federal cumpre mandados de busca da 50ª fase da Lava Jato

Na manhã desta sexta-feira (23), a Polícia Federal (PF) cumpre três mandados de busca e apreensão da 50ª fase da Lava Jato. A nova etapa foi batizada de Operação Sothis II.

A PF afirma que as ordens judiciais tem relação com as investigações da 47ª fase da Lava Jato, que apuram irregularidades em contratos da Transpetro, noticia o G1.

Os agentes federais cumprem os mandados de busca e apreensão em Salvador, na Bahia, e em Campinas e em Paulínia, no interior de São Paulo. O Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba expediu as ordens judiciais.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reuters