Polícia Civil e Ministério Público de Minas Gerais realizam prisões envolvendo as duas maiores organizadas do Cruzeiro; Violência e quebra-quebra no Mineirão estariam entre os principais fatores

O Ministério Público de Minas Gerais em parceria com a Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira (17), vários mandados de busca e apreensão contra as torcidas Máfia Azul e Pavilhão Independente, as duas maiores organizadas do Cruzeiro.

A Justiça expediu 16 mandados de prisão temporária (com duração de 5 dias) e 20 de busca e apreensão contra duas torcidas organizadas. O principal motivo seria as brigas constante entre as duas, e o quebra-quebra no Mineirão, no último dia (8), após ser decretado o rebaixamento do clube mineiro na partida contra o Palmeiras.

De acordo com o Ministério Público, os crimes investigados são de associação criminosa, lesão corporal, tentativa de homicídio, dano ao patrimônio, provocação de tumultos e ameaças.

Os principais alvos são as sedes e subsedes das torcidas em sete cidades: Belo Horizonte, Contagem, Betim, Vespasiano, Ribeirão das Neves, Barão de Cocais e João Monlevade. Ao todo oito chefes das torcidas foram presos durante a “Operação Voz da Arquibancada”.

Além da operação, o Ministério Público de Minas Gerais alegou que fez pedido a Federação Mineira de Futebol para que, Máfia Azul e Pavilhão sejam banidas de estádios no Brasil durante 365 dias. Isso significa que nenhuma pessoa poderá se aproximar dos estádios portando vestimentos, faixas, adereços ou material que identifique as agremiações.

A operação apreendeu também materiais referente as organizadas, além de quantias em dinheiro.

Fotos: Ministério Público de Minas Gerais

Redação CSul – Alisson Marques