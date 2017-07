Foi enterrado na manhã desta terça-feira (11) em Manhuaçu, na Zona da Mata, o cabo Marcos Marques da Silva, de 36 anos.

Morto por bandidos que assaltaram bancos na cidade de Santa Margarida, na mesma região.

Sob aplausos da população e de diversos policiais militares e civis, o caixão do militar foi levado para o cemitério no caminhão do Corpo de Bombeiros

Fonte: O Tempo