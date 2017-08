PF realiza operação em Campinas para combater sonegação e lavagem de dinheiro que chegam a R$ 3 bi

A Polícia Federal realiza a operação Rosa dos Ventos em Campinas (SP) e cidades de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal na manhã desta terça-feira (15). De acordo com a reportagem da EPTV, afiliada do Rede Globo, desde as 6h policiais da PF e técnicos da Receita Federal estão em um prédio de escritórios na Avenida Norte-Sul cumprindo mandados de busca, apreensão e de prisões. As informações são de que se trata de um caso de sonegação fiscal e evasão de divisas de empresas do setor de distribuição de combustíveis que chegam a R$ 3 bilhões.