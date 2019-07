Petrobras pode levantar até R$ 9,28 bi com redução de participação acionária

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (3) o início do processo de redução da sua participação acionária da BR Distribuidora, com a publicação do prospecto preliminar da oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias da subsidiária detidas pela estatal.

“A oferta base das ações será de 25%, podendo chegar até 33,75% do capital social da companhia, a depender do exercício do lote adicional e do lote suplementar”, informou a Petrobras.

Com isso, a participação acionária da estatal na BR deve sair dos atuais 71% para 46% ou até 38%, participação acionária da estatal na BR deve sair dos atuais 71% para 46% ou até 38%. Até então, a Petrobras tinha informado apenas que iria reduzir a sua fatia para menos de 50%.

A oferta total de ações dependerá do exercício de lotes adicional e suplementar. Com a redução de sua participação para menos de 50%, a Petrobras estará, na prática, abrindo mão do controle da subsidiária.

Com a operação, a Petrobras poderá levantar até R$ 9,28 bilhões, segundo a Reuters. Dado o preço de fechamento de terça-feira das ações ordinárias da BR, a R$ 23,60 por unidade, a oferta levantaria entre R$ 6,87 bilhões e R$ 9,28 bilhões.

A Petrobras prevê precificar a oferta em 23 de julho. As vendas dos lotes suplementar e adicional poderão ser concluídas até 28 de agosto, de acordo com o documento.

Serão ofertadas 291,25 milhões de ações, além de cerca de 43,687 milhões de ações no lote suplementar e de 58,25 milhões no lote adicional, destaca a Reuters.

