Petrobras faz novo reajuste e gasolina já sobe mais de 10% em setembro

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (4) uma nova elevação nos preços da gasolina em suas refinarias, que passam a acumular alta de mais de 10% em poucos dias de setembro, após o furacão Harvey fechar refinarias nos Estados Unidos e levar a uma disparada nos valores de referência do combustível na semana passada.

O furacão Harvey, que atingiu refinarias no Golfo do México, foi uma das justificativas para a mudança de preços. “Na última semana, em face dos impactos do furacão Harvey na operação das refinarias, oleodutos, e terminais de petróleo e derivados no Golfo do México, os mercados de derivados sofreram variações intensas de preços”, disse a Petrobras em nota sobre os reajustes desta segunda-feira.