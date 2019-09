Peão morre após ser pisoteado por touro durante rodeio em Pirajuba-MG

O peão Higor Vinícius Gregório Villar, de 26 anos, morreu, na noite dessa sexta-feira (6), enquanto participava de uma prova de rodeio em Pirajuba, no Triângulo Mineiro.

Segundo a Polícia Militar, o jovem, que foi pisoteado por um touro, recebeu socorro ainda na arena, mas não resistiu aos ferimentos.

Higor era natural de Barretos (SP) – conhecida como a “terra do peão de rodeio”, para onde o corpo do jovem foi levado na madrugada deste sábado (7).

“É com pesar que informamos que o peão Higor Vinícius Gregório Villar, de 26 anos, natural de Barretos morreu após tomar o pisão de um touro durante montaria da 34ª Festa do Peão de Pirajuba. Ele foi atendido no local por uma equipe médica especializada, mas devido à gravidade dos ferimentos, o caso evoluiu para óbito. Ficamos tristes e consternados com a situação. A Prefeitura, o Club dos 7, a MAR Rodeios, Produções e Eventos, a Two Eventos e todos os envolvidos estão prestando toda a assistência necessária para a família”, informou a Prefeitura.