PBH dará cesta básica para famílias com criança matriculada na rede municipal de ensino

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou nesta segunda-feira, com exclusividade à Itatiaia, que serão doadas cestas básicas para cada família com criança matriculada na rede municipal de ensino.

Cada cesta básica terá 12 itens e o fornecimento será feito enquanto as aulas estiverem suspensas, tendo em vista que a alimentação na escola é a principal do dia para muitas crianças.

Quem poderá retirar a cesta é apenas o responsável legal pela criança, identificado no momento da matrícula e o supermercado indicado será o mais próximo de casa.

A Secretaria de Assistência Social e a Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel) trabalham no sistema online para que as famílias possam consultar quais supermercados vão disponibilizar os mantimentos. A ideia da prefeitura é disponibilizar a ajuda no supermercado mais próximo à residência familiar.

Ainda não há uma data para iniciar a distribuição das cestas, mas deve começar nesta semana.

Itens da cesta

5 kg de arroz (tipo 1);

5 kg de açúcar cristal;

2 kg de feijão carioca (tipo 1);

1 kg de fubá de milho;

500 g de macarrão parafuso massa com ovos;

500 g de macarrão espaguete massa com ovos;

1 kg de sal refinado;

1 frasco de óleo de soja (900 ml);

1 kg farinha de mandioca;

2 pacotes de leite em pó (400 g cada);

1 lata de extrato de tomate (350 g);

1 lata de sardinha (250 g)

Isolamento

Com mais de 60 anos de idade, Kalil reiterou que é estupidez e canalhice sair às ruas neste momento de pandemia. “Eu estou falando como um pai que tem um filho no hospital. Então, vamos preservar esse pessoal. Quando você ver um cara saindo na rua, ele não passa de um egoísta, cafajeste, canalha”, disparou.

Fonte: Itatiaia / Foto: Amira Hissa/PBH