Parada LGBT lota ruas de SP com shows de Pabllo Vittar e Anitta

A 22ª edição da Parada do Orgulho LGBT lotava ruas e avenidas do Centro de São Paulo neste domingo (3). Com o tema “Poder para LGBTI+, Nosso Voto, Nossa Voz”, a festa era marcada por apresentações musicais, como a da cantora Pabllo Vittar, e discursos a favor do respeito pelas diferenças contra a violência.