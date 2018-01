Para idosos, INSS disponibiliza documento para viagens interestaduais gratuitas

A Central de Serviços Meu INSS (meu.inss.gov.br/central) disponibilizou o documento necessário para obter da passagem gratuita nas viagens interestaduais de ônibus, garantida aos idosos com mais de 60 anos, com renda individual igual ou menor a dois salários mínimos. O comprovante de pagamento do benefício pode ser acessado através da opção “Histórico de Crédito de Benefício“.

Esse documento comprova a renda dos beneficiários do INSS, detalhando os valores recebidos, o banco e a data de pagamento do benefício. Para acessá- lo, é necessário cadastrar login e senha.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução