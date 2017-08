Outra mulher é vítima de assédio sexual em ônibus na Avenida Paulista

Pelo segundo dia consecutivo uma mulher foi vítima de assédio sexual dentro de um ônibus que passava pela Avenida Paulista, na região central de São Paulo. A vítima relatou que o agressor passou a mão em seus seios. O motorista fechou a porta e chamou a polícia, que deteve o agressor.

“Ele passou a mão em mim e quis parecer que eu estava louca”, relatou Juliana de Deus, de 25 anos. “Estava sentada ao lado dele. Ele começou a passar a mão no meio seio e eu comecei a me ligar. ‘Sai de perto, sai de perto!’ As mulheres ao redor também começaram a se revoltar”, disse a vítima, que é cantora.

Uma passageira que não quis se identificar viu toda a cena .”Ele estava virado para o lado dela toda hora. Ela [a vítima] levantou e disse pra mim ‘toma cuidado com ele'”, contou a mulher que foi levada como testemunha. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (DP), nos Jardins, mesma delegacia onde o crime de terça é investigado.

O ônibus da linha 875H-Lapa – Vila Mariana ficou parado na Avenida Paulista em frente ao escritório da Presidência, onde havia um protesto de indíos com a presença de muitos policiais.

A vítima do abuso disse que não sabia que outra mulher havia sido vítima de assédio sexual em um ônibus na terça-feira (29). Um homem que ejaculou em uma mulher dentro de um ônibus na Avenida Paulista, em São Paulo, havia passado cinco vezes pela polícia por suspeita de estupro, mas nunca havia ido a julgamento, de acordo com SP2.

O último caso ocorreu no início da tarde desta terça-feira, na altura da Alameda Joaquim Eugênio de Lima. A Polícia Militar foi acionada e o homem foi preso em flagrante e levado ao 78º Distrito Policial, no Jardins.

Chorando e em estado de choque, a vítima foi acolhida por outras mulheres. O assediador foi mantido dentro do ônibus até ser retirado por policiais militares e levado para a delegacia. O local rapidamente reuniu dezenas de pessoas. Revoltados, muitos gritavam, xingavam e ameaçavam linchar o agressor.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que o homem, de 27 anos, foi preso em flagrante por estupro. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial e o autor será encaminhado à Justiça para audiência de custódia.

Procurada pelo G1, a SPTrans disse que "lamenta e repudia o ocorrido no início da tarde desta terça-feira em um ônibus do sistema municipal de transportes". A empresa disse ainda que "nos casos de abuso sexual no interior dos ônibus, a SPTrans recomenda que o motorista seja comunicado imediatamente e conduza o veículo até a delegacia de polícia mais próxima. Lá, a vítima poderá registrar um boletim de ocorrência e receber amparo das autoridades policiais, que tomarão as providências cabíveis". Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que o homem, de 27 anos, foi preso em flagrante por estupro. O caso agora será encaminhado à Justiça para audiência de custódia.

O caso ocorreu no mesmo dia em que 16 entidades, incluindo empresas de transporte público e a Prefeitura, lançaram a campanha "Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual do Transporte", que foi encabeçado pelo Tribunal de Justiça. A mensagem principal é que a vítima não tenha medo de denunciar. Os cartazes da campanha serão espalhados nos ônibus da SPTrans, da EMTU, nos trens e no Metrô. Fonte: G1