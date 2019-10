Olimpíada da Língua Portuguesa anuncia finalistas da categoria Crônica

Pin Compartilhar 0 Compart.

Foram anunciados também os professores vencedores da categoria Relato de Prática no mesmo gênero textual

Foram anunciados os finalistas da categoria Crônica da 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, alunos de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. 38 estudantes selecionados e seus professores, de todas as regiões do país, seguem para a final no dia 09 de dezembro, também em São Paulo, quando serão revelados os vencedores nacionais. Foram premiados também os quatro professores autores dos Relatos de Prática vencedores da categoria.

Os duzentos e cinquenta estudantes e professores de escolas públicas selecionados na etapa estadual chegaram a São Paulo na quarta-feira (23). Durante três dias participaram de novas oficinas de texto, bate-papo com autores, rodas de conversa, atividades culturais e de integração. Entre os destaques da programação estão a palestra do escritor Jessé Andarilho e a visita a Pinacoteca do Estado de São Paulo.

A Olimpíada de Língua Portuguesa é realizada pelo Itaú Social e o Ministério da Educação (MEC) com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). O objetivo é apoiar os professores da rede pública no aprimoramento das práticas de ensino de leitura e escrita. A partir da metodologia do Programa Escrevendo o Futuro, os professores realizam oficinas de produção de texto com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. O tema do concurso é “O lugar onde vivo”, um estímulo à reflexão sobre as realidades locais.

O concurso conta com a parceria da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura.

Números desta edição:

4.876 municípios participantes;

42.086 escolas inscritas;

85.908 professores inscritos;

171.035 inscrições nas categorias;

Mais de 5 milhões de alunos participantes das oficinas de leitura e escrita realizadas para a produção dos textos.

Professores vendedores em Relato de Prática categoria Crônica:

Relato: “Da última à primeira crônica”

Solange Andrade Ribeiro

Campo Maior/PI

Escola Municipal Professor Hilson Bona

Relato: “Reescrevendo caminhos”

Flávia Figueiredo de Paula Casa Grande

Jardim Alegre/PR

Colégio Estadual do Campo José Martí

Relato: “E a senhora, professora: Vai escrever sobre o quê?”

Silvania Paulina Gomes Teixeira

Santa Bárbara do Leste/MG

Escola Estadual Monsenhor Rocha

Relato: “Me ajuda a ver?”

Panagiota Thomas Moutropoulos Aparício

Urupês/SP

Escola Municipal Athayr da Silva Rosa

Alunos e professores finalistas da categoria Crônica:

Região Norte

Título: Operação Cinderela

Aluno: Allanis Stephani Carvalho

Professor: Alessandra Barbosa Silva Resende

Arraias/TO

Escola: E. E. Jacy Alves De Barros

Título: Boca de badalo

Aluno: Geizy Taissa de Souza Santos

Professor: Valdimiro da Rocha Neto

Breu Branco/PA

Escola: E.M.E.F Antonio Oliveira Santana

Título: Fu

Aluno: Letícia Prasser Cortês

Professor: Alan Francisco Gonçalves Souza

Espigão do Oeste/RO

Escola: E.E.E.F Jerris Adriani Turatti

Título: Dama da rua, dama de ouro

Aluno: Glaucia Beatriz Monteiro Machado

Professor: Josefa Maria Taborda do Nascimento Silva

Macapá/AP

Escola: E.E. Prof Irineu Da Gama Paes

Título: Sempre Em Busca De Luz

Aluno: Ana Beatriz Rodrigues Paes

Professor: Marilda Belisário da Silva Ribeiro

Palmas/TO

Escola: Escola Municipal Beatriz Rodrigues Da Silva

Região Nordeste

Título: O tempero da vida

Aluno: Luiz Gustavo Carlos Morais

Professor: Rosangela dos Santos Marques

Brumado/BA

Escola: E M Oscarlina Oliveira Silva

Título: Ah, malditos cinco minutos!

Aluno: Ana Maria Pereira da Silva

Professor: Edvana dos Santos Vieira

Campina Grande/PB

Escola: EEEF Mª Emília O. de Almeida

Título: Do tico-tico ao chuá, lá vem a chuvarada

Aluno: Micael Correia da Silva

Professor: Águida Cristina do Nascimento Silva

Campo Formoso/BA

Escola: Colégio Municipal de Araras

Título: A Porta

Aluno: Francisco Edmar Rocha De Castro

Professor: Raimundo Nonato Vieira da Costa

Beberibe/CE

Escola: Pedro de Queiroz Desembargador Emef

Título: Escola fábrica, fábrica escola

Aluno: Jairo Bezerra da Silva

Professor: Walber Barreto Pinheiro

Caruaru/PE

Escola: Colégio Municipal Álvaro Lins

Título: O guerreiro do sertão

Aluno: Francisco Wagner de Brito Viana

Professor: Gillane Fontenele Cardoso

Cocal dos Alves/PI

Escola: CETI Augustinho Brandão

Título: O sono roubou o tempo

Aluno: Júlia Iasmin Vieira dos Santos

Professor: Arnaldo Gomes da Silva Filho

Garanhuns/PE

Escola: Escola Professor Mario Matos

Título: Cartão Postal

Aluno: Paulo Manoel Bispo Fernandes

Professor: Ana Maria Cardoso da Silva

Ibiassucê/BA

Escola: Centro Educacional de Ibiassucê

Título: A pequena grande guerreira

Aluno: Francisco Felipe Da Silva Izidro

Professor: Isabel Francisca de Souza

Jucurutu/RN

Escola: EE Profª Maria das Graças Silva Germano

Título: O dia em que a noite ficou vermelha

Aluno: Kevem Santos de Araújo

Professor: Isa Naira de Oliveira

Palmeiras/BA

Escola: E.M. de 1º Grau de Campos de São João

Título: O triunfo do bicho homem

Aluno: Thiago Moreira de Abrantes

Professor: Carlos Alves Vieira

Paraná/RN

Escola: E. E. 26 Marco Ens. de 1º e 2º Graus

Título: Eu vim de lá

Aluno: Chrystian da Costa Rodrigues

Professor: Michele Alecsandra Nascimento

Parnaíba/PI

Escola: Unidade Escolar Edson Da Paz Cunha

Título: A manteiga do seu Zé de Zabé

Aluno: Plínio Meireles de Almeida

Professor: Gleyce Jane Bastos Silva

Ribeira do Pombal/BA

Escola: Escola Municipal Ana de Deus Conceição

Título: Do “Buteco da Antônia” à Dona Maria

Aluno: André Felipe da Silva Lima

Professor: Núbia Cristina Pessoa de Queiroz

São Miguel/RN

Escola: E. M. Elisiário Dias Ensino Fundamental

Título: Sentimentos Amarelos

Aluno: Bruna Vitória da Silva Andrade

Professor: Edna Maria Alves Teixeira de Oliveira

Teresina/PI

Escola: Escola Municipal Joca Vieira

Centro-Oeste

Título: Haja tampa de dedo!!

Aluno: Adriely Stefany Ferreira de Lima

Professor: Cristiane Silva Ferreira

Brazabrantes/GO

Escola: Escola Estadual Vila Nova

Título: Manoel e o vendedor de bugigangas

Aluno: Nicolas dos Santos Sá

Professor: Elaine Darnizot

Campo Grande/MS

Escola: E.M. Imaculada Conceição

Título: O apanhador de acalantos

Aluno: Beatriz Pereira Rodrigues

Professor: Vânia Rodrigues Ribeiro

Catalão/GO

Escola: E. M. Nilda Margon Vaz

Título: Fim do mundo

Aluno: Jessica Vitória da Silva Rocha

Professor: Cinthia Angélica da Silva Alves

São José do Rio Claro/MT

Escola: E. E. Santana D´ Água Limpa

Sudeste

Título: A devoção faz o lugar

Aluno: Mel Eduarda Guimarães Silva

Professor: Daniela de Gouvêa Moura

Aparecida/SP

Escola: Maria Conceição Pires do Rio Profª Emef

Título: Lágrimas de Esperança

Aluno: Kesia Cardoso Gonçalves dos Santos

Professor: Ana Claudia Araújo de Lima

Cariacica/ES

Escola: E.E.E.F.M Mariano Firme de Souza

Título: História de Pescador

Aluno: Isabelle de Araújo

Professor: Cinthia Mara Cecato da Silva

Colatina/ES

Escola: EMEF Maria da Luz Gotti

Título: Meu Morro

Aluno: Maria Eduarda De Moraes Silva

Professor: Ana Paula da Conceição da Silva

Guarujá/SP

Escola: Domingos de Souza Prefeito

Título: A festa de São João

Aluno: Camila Lopes de Aguiar

Professor: Aline Cristina Robadel Nobre

Reduto/MG

Escola: E.E. Carlos Nogueira da Gama

Título: Estranha no ninho

Aluno: Iasmim Luíze Teófilo da Silva

Professor: Teresa Cristina Fonseca de Andrade

Resende/RJ

Escola: C. E. Engenheiro Passos

Título: Lá na minha terra

Aluno: Açucena Martilho Diniz

Professor: Fernanda Aparecida Mendes de Freitas

Riversul/SP

Escola: Lazaro Soares Professor

Título: À espera da última aula

Aluno: Aytan Belmiro Melo

Professor: Silvania Paulina Gomes Teixeira

Santa Bárbara do Leste/MG

Escola: E. E. Monsenhor Rocha

Sul

Título: Tradição de caridade

Aluno: Emilie Caroline Stallbaum de Rossi

Professor: Helena Boff Zorzetto

Concórdia/SC

Escola: EB Mun. Imigrantes

Título: Depósito de quê?

Aluno: Natália Borba Gomes

Professor: Suzana Maria Cabral

Espumoso/RS

Escola: E. M. E. F. Imaculada Conceição

Título: O Guardião do Conhecimento

Aluno: Júlia Luana Schmitt

Professor: Luciane Bolzan Cantarelli

Horizontina/RS

Escola: E.M.E.F. Espirito Santo

Título: O Dono do Pedaço

Aluno: Kaike Ruan Machado do Carmo

Professor: Luci Noeli Schroeder

Pitanga/PR

Escola: Pedro I C E D E F M Profis N

Título: Um raminho de arruda e um rosário na mão

Aluno: Emeli Vichinieski Wieczorkoski

Professor: Carla Micheli Carraro

Rebouças/PR

Escola: Colégio Estadual do Campo de Faxinal dos Marmeleiros

Título: A morte da mais antiga inquilina

Aluno: Isabelly dos Santos

Professor: Daniela Thibes dos Santos

Rio do Sul/SC

Escola: E.E.B Dep Joao Custodio da Luz

