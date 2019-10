Números de indenizações do DPVAT para crianças em 2019 mostram importância da educação no trânsito desde cedo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Cidade Portinho Seguro, projeto gratuito do Porto Seguro Auto que existe há 20 anos, já recebeu mais de 500 mil crianças e já passou por mais de 90 cidades

Até setembro deste ano, segundo números do Seguro DPVAT, 9.865 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, em todo o Brasil, foram indenizados em função de ocorrências de trânsito. Ou seja, uma média de 36 vítimas por dia. Em relação ao perfil, a maioria dos indenizados estavam na condição de pedestre no momento do acidente, concentrando 58% dos pagamentos. Porém, as estatísticas envolvendo passageiros são elevadas. As crianças que estavam dentro do veículo durante a ocorrência concentraram cerca de 42% das indenizações pagas. O percentual indica um quantitativo de 4.125 pagamentos para a faixa etária.

Tais dados refletem a importância e a oportunidade de levar educação sobre o trânsito aos menores de idade. “É essencial conscientizar as crianças sobre o trânsito, afinal, muitas delas serão motoristas no futuro. Além disso, elas já fazem parte desse cotidiano sendo pedestres, ciclistas e passageiras”, diz Jaime Soares, diretor do Porto Seguro Auto. “Desde 1999, o Cidade Portinho Seguro, projeto do Porto Seguro Auto, incentiva crianças de 5 a 12 anos a aprenderem e entenderem, de forma lúdica e educativa, como funciona o trânsito”, completa.

O Cidade Portinho Seguro, que já recebeu mais de 500 mil crianças, em mais de 90 cidades, funciona como uma minicidade, com bicicletas e veículos elétricos infantis, simulando situações comuns do dia a dia e fazendo com que as crianças aprendam, de forma interativa, comportamentos básicos no trânsito como: entender as sinalizações, atravessar a rua em segurança, direção segura de carros e bicicletas, além de uma aula sobre regras e leis para pedestres e motoristas. Os pequenos motoristas podem trafegar com carros elétricos e bicicletas, guiados por monitores, que orientam sobre a melhor conduta ao volante. “É uma forma de também conscientizar os pais por meio das lições que seus próprios filhos aprendem”, diz Jaime Soares.

Kids Festival

Entre os dias 25 e 27 de outubro, no São Paulo Expo (SP), o Cidade Portinho Seguro estará no Kids Festival, evento que há 13 anos reúne 85 mil famílias em Paris (França) e que será realizado no Brasil pela primeira vez.

Sobre a Porto Seguro

A Porto Seguro é uma empresa brasileira com mais de 70 anos de mercado e está entre as maiores seguradoras do País, ocupando a primeira posição nos ramos de Seguro Auto e Residência. Atualmente, são quase 17,5 milhões de clientes, 13,5 mil funcionários, 12,5 mil prestadores e 36 mil corretores parceiros. A companhia tem ainda 103 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. O Grupo Porto Seguro é formado por 27 empresas — entre elas Azul Seguros e Itaú Seguros de Auto e Residência – que atuam nos mais diversos ramos como seguros, produtos financeiros, serviços de emergência e conveniência, proteção e monitoramento, plano de saúde para Pets, entre outros. Em 2018, o lucro líquido da companhia foi de R$ 1,3 bilhão.

Fonte: Leandro Giometti – iccom / Foto: Divulgação