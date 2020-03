Número de pessoas com coronavírus que estiveram com Bolsonaro nos EUA chega a 22

Pin Compartilhar 0 Compart.

Apesar do último exame de Jair Bolsonaro para coronavírus ter dado negativo, chegou a 22 o número de pessoas infectadas pela Covid-19 que participaram da viagem do presidente aos Estados Unidos na semana passada.

Quatro novos resultados positivos foram confirmados nesta sexta-feira, 20, para o assessor internacional da Presidência, Filipe Martins; o chefe da ajudância de ordens, Major Cid; diretor do Departamento de Segurança Presidencial, Coronel Suarez; e o chefe do Cerimonial, Carlos França.

Eles voltaram para o Brasil na madrugada da quarta-feira, 11, no mesmo avião do presidente. Todos deram negativo no primeiro exame, mas testaram positivo agora. Desde a volta ao país, estão em isolamento por terem tido contato com Wajngarten, primeiro diagnosticado com a doença.

Veja a lista das 22 pessoas que integraram ou tiveram contato com a comitiva de Bolsonaro nos EUA e estão com coronavírus:

Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação da Presidência da República;

Nelsinho Trad, senador pelo PTB-MS;

Nestor Forster, embaixador e encarregado de negócios do Brasil nos EUA;

Karina Kufa, advogada e tesoureira do Aliança pelo Brasil;

Sérgio Lima, publicitário e marqueteiro do Aliança pelo Brasil;

Samy Liberman, secretário-adjunto de comunicação da Presidência;

Alan Coelho de Séllos, chefe do cerimonial do Itamaraty;

Quatro integrantes não-identificados da equipe de apoio do voo presidencial aos EUA;

Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI);

Marcos Troyjo, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia;

Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústria do Estado de Minas Gerais;

Daniel Freitas, deputado federal (PSL-SC);

Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI;

Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia;

Sérgio Segovia, presidente da Apex;

Filipe Martins, assessor internacional da Presidência;

Major Cid, chefe da ajudância de ordens;

Coronel Suarez, diretor do Departamento de Segurança Presidencial;

Carlos França, chefe do Cerimonial.

Fonte: Catraca Livre/Foto: Carolina Antunes/PR