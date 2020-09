Novo presidente do STF, Luiz Fux testa positivo para Covid-19

Ministro foi ao hospital no Rio de Janeiro, após apresentar febre

O novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, testou positivo para Covid-19. Segundo a assessoria de comunicação da presidência da Corte, Fux foi ao hospital ontem (14), no Rio de Janeiro, após “apresentar aumento de temperatura corporal”. O ministro, no entanto, passa bem e conduzirá sua primeira sessão como presidente do STF.

“A suspeita é de que possa ter contraído o novo coronavírus em almoço de confraternização familiar no último sábado (12). O ministro seguirá os protocolos de saúde e ficará em isolamento pelos próximos 10 dias”, disse a assessoria do STF. As sessões ordinárias estão ocorrendo de forma remota, por videoconferência.

Ele tomou posse, na última quinta-feira (10), no cargo de presidente do Supremo, para um mandato de dois anos e acumulará a presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Uma sessão do conselho estava prevista para hoje (15), mas foi cancelada.

“A medida foi tomada após confirmação de que o presidente do CNJ, Luiz Fux, testou positivo para a covid-19 e vai manter o isolamento social. A reunião plenária não previa ao julgamento de processos. Em ato solene, Fux presidiria a primeira sessão do Conselho desde a posse no cargo de presidente, em 10 de setembro, com apresentação de eixos da gestão”, afirmou o CNJ, em nota.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Arquivo/Wikimedia