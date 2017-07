Novo ministro da cultura, Sérgio Sá Leitão, atual diretor da Ancine

O jornalista Sérgio Sá Leitão, atual diretor da Agência Nacional de Cinema (Ancine), de 49 anos, é o novo ministro da Cultura. O convite foi feito pelo presidente Michel Temer e aceito. A posse deve acontecer na semana que vem.

Com essa definição, Temer opta por prestigiar o setor cultural e não entregar a pasta da Cultura aos partidos políticos que o apoiam. A vaga já estava sendo disputada pelo PTB que pretendia indicar a deputada Cristiane Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson.

Temer já teve problemas com a área cultural quando decidiu retirar o status de ministério da pasta da Cultura e foi obrigado a recuar em seguida, quando o titular era o diplomata Marcelo Calero. Ele deixou o governo depois de denunciar pressão do então ministro Geddel Vieira Lima sobre o Iphan para a liberação da construção de um prédio em um terreno em área nobre de Salvador.

Sérgio Sá Leitão é jornalista, trabalhou no jornal “Folha de S. Paulo”, e foi chefe de gabinete do Ministério da Cultura na gestão de Gilberto Gil e chegou à presidência da Ancine por indicação do então ministro Roberto Freire.

Fonte: G1