No Paraná carreta com placas de Oliveira é apreendida com drogas e armas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná apreendeu na quarta-feira, dia 26, uma carreta com placas de Oliveira, com 4,3 toneladas de maconha, 23 pistolas e 500 munições. A apreensão foi na cidade de Toledo, região Oeste do Paraná.

As armas e a droga estavam escondidas sob sacos de feijão, dentro de uma carreta baú, a apreensão foi realizada em um pátio de um posto de combustíveis às margens da BR-163.

Esta é a maior apreensão de maconha feita este ano pela PRF no Paraná, e a segunda maior de armas, atrás apenas de uma outra ocorrência, registrada em Santa Terezinha de Itaipu no último dia 14 de junho, quando 56 pistolas foram apreendidas em um automóvel.

Agentes que atuam na Delegacia de Guaíra da PRF desconfiaram da carreta, que aparentemente estava abandonada nas imediações do posto de combustíveis.

Das 23 pistolas apreendidas, 19 têm calibre .40 e quatro calibre 9 milímetros. A maioria das pistolas é da fabricante austríaca Glock. Além das 500 munições de calibre .40, foram apreendidos ainda 45 carregadores e 18 acessórios para modificação da arma para tipo rajada.

No Brasil há apenas dois modelos de pistola Glock para o uso civil, os modelos G25 e G28, todos com calibre 380. Os modelos 9 milímetros são de uso exclusivo das forças armadas e da Polícia Federal.

O motorista da carreta não foi localizado, a Polícia Rodoviária Federal encaminhou a droga, as armas e a carreta para a Delegacia de Polícia Federal em Cascavel.

