Nestlé Brasil recolhe 4 toneladas de lixo em 21 cidades no Dia Mundial dos Oceanos

Mais de 1.200 pessoas percorreram 105 km em caminhada ecológica para recolher lixo das ruas em todo o País



Em ação realizada durante o Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho), a Nestlé Brasil recolheu cerca de 4 toneladas de lixo das ruas de 21 cidades do País. O resultado é fruto do esforço de mais de 1.200 pessoas que participaram voluntariamente de uma caminha ecológica (plogging) e recolheram 1.280 sacos com resíduos das ruas. No total, foram 105 quilômetros percorridos em todo o Brasil. Só em São Paulo, foram 27 quilômetros de caminhada. O material recolhido será administrado pela Green Hub, empresa especializada na gestão de resíduos sólidos.

A iniciativa faz parte da campanha #oOceanoComeçaAqui, para conscientizar sobre a importância da questão do lixo nas cidades e seu impacto no mar após descarte incorreto. Trata-se de uma iniciativa que envolve todas as subsidiárias da Nestlé no mundo, com o objetivo de convidar as pessoas a fazer parte dessa transformação. Globalmente, a companhia assumiu o compromisso global de tornar 100% de suas embalagens recicláveis ou reutilizáveis até 2025.

Além da caminhada ecológica, as iniciativas do Dia dos Oceanos também incluíram outras atividades no Brasil, como oficinas ecológicas. Em São Paulo, um espaço exclusivo da TetraPak, parceira da Nestlé no projeto, ajudava a conscientizar o público por meio da disseminação de informação em oficinas de reciclagem e uso correto do plástico, além de atividades que incluem realidade virtual e uma bicicleta que gera energia. O local de partida da caminhada ecológica, a Praça General Oliveira Álvares, na zona Oeste, também foi revitalizado com intervenção artística de grafites e pinturas com temática do oceano, feitas por artistas da galeria Choque Cultural, uma das principais referências globais em arte urbana e contemporânea.

Outras ações da Nestlé

Por conta da complexidade do tema,?a Nestlé vem trabalhando em diversas frentes: