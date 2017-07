Na MG-290 acidente entre veículos deixam quatro feridos em Ouro Fino

Ainda de acordo com a PM, a carreta seguia sentido Ouro Fino quando se deparou com um carro na contramão, na altura do km 47 da rodovia, logo após uma curva. O motorista da carreta desviou para o acostamento e ao retornar para a pista, perdeu o controle e bateu em um barranco.

A carreta formou um “L” na rodovia. Os militares informaram que um carro que seguia sentido Inconfidentes não conseguiu parar a tempo e bateu na lateral do veículo. As vítimas foram socorridas com ferimentos leves e encaminhadas para o pronto atendimento em Ouro Fino. Os veículos foram retirados da pista com guincho e máquina carregadeira. Fonte: G1 Sul de Minas