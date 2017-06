Muralha denuncia vídeos pornográficos atribuídos à sua mulher

O goleiro do Flamengo, Muralha, fez um registro de ocorrência na na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática ao ver que andam circulando em sites adultos, vídeos que afirmam ser de Tayrine Seifert — sua mulher.

Segundo Leo Dias, do jornal O Dia, o advogado do jogador, Aldo Giovani Kurle, esteve na delegacia na última terça-feira (27) para denunciar as imagens falsas.

— A primeira questão é vir a público e deixar claro que não é a Tayrine nas imagens. Ela tem uma tatuagem grande no braço, e a mulher que aparece nas fotos e vídeos, não. É bom conscientizar e alertar o público em geral que isso não é brincadeira, mas sim um assunto muito sério, que atinge e prejudica as famílias. Publicar e replicar essas fotos e vídeos, e fazer comentários depreciativos e insultuosos sem averiguar sua autenticidade acarreta responsabilidades.

Kurle afirmou que medidas já estão sendo tomadas nas esferas criminal e cível:

— Medidas já estão sendo tomadas tanto na esfera criminal, para averiguação dos responsáveis pelas publicações, quanto na cível, contra todos os sites de busca e de pornografia que estão mencionando equivocadamente que é a Tayrine. Estes serão notificados para retirar imediatamente qualquer menção a ela e ao Muralha, sob pena de responder por danos morais e por crime de difamação.

Fonte: R7