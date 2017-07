Mulher fica com o rosto desfigurado após passar de moto sobre buraco e cair em SP

Uma mulher ficou com o rosto totalmente desfigurado após passar de moto por cima de um buraco e cair em São Vicente, no litoral de São Paulo. A motorista de ônibus Gisele Quadros dos Santos, de 41 anos, teve de ficar afastada do trabalho e pretende processar a prefeitura.

O acidente ocorreu no bairro Cidade Náutica, na madrugada do último dia 30, quando Gisele ia trabalhar. Ainda estava escuro e ela não conseguiu desviar do buraco na Avenida Castelo Branco, uma das mais movimentadas do bairro.

“Eu estava desacordada, nem lembro como estava. Me socorreram, tiraram a moto de cima de mim, tiraram meu capacete, me puxaram para o canto e ligaram para a ambulância”, lembra.

Gisele ficou com o rosto inchado e ralado, levou pontos na boca e sofreu escoriações no joelho. Além disso, está com suspeita de fratura no pé e pode ter de fazer uma cirurgia.

Por conta do acidente, a motorista vai ficar afastada do trabalho por, no mínimo, 15 dias. Ela já está em casa, mas ainda sente muita dor, apesar dos medicamentos. Também não consegue pisar no chão e usa muletas para se deslocar.