Motorista na contramão provoca morte na Régis Bittencourt em São Paulo

Um motorista entrou com um carro na contramão e causou um acidente grave na rodovia Régis Bittencourt, na região de São Lourenço da Serra (Grande SP), na manhã do último domingo (22). Uma pessoa morreu e outra foi internada em estado grave.

A colisão ocorreu na altura do km 307 da via, no sentido de Curitiba (PR). Segundo a polícia, o motorista de um Fiat Strada, saiu de um dos acessos a cidade de São Lourenço da Serra e entrou no lado errado da rodovia.